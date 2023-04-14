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Yaramazlara biraz batar!

Bilkent Üniversitesi’nde erkek akademisyen hakkında kadın öğrenciye dayak ve tehdit iddiası

Bilkent Üniversitesi’nde bir kadın öğrenci, aynı üniversitedeki erkek akademisyen C.O.’nun, kendisini sistematik olarak dövdüğünü açıkladı. Üniversite C.O. hakkında idari soruşturma başlattı.

Bianet’e konuşan kadın öğrenci, yaşadıklarını şöyle anlattı: “O. ile kısa bir süre ilişkimiz oldu. Bu ilişkinin en başından beri bana hem psikolojik hem de fiziksel şiddet uyguladı. Düzelir ve değişir diye düşündüm, hatta psikoloğa gittim. ‘Kendisine nasıl yardım edebilirim?’ diye düşünmeye çalıştım fakat olmadı. Değişmedi. 2 Mart’ta konuşmak için evine gittiğimde beni darp etti. Yaraladı. Saçımdan çekerek yerlerde sürükledi. O gün boğazımı öyle sıktı ki ölebilirdim.”


Şiddetten sonraki gün 3 Mart’ta kampüste karşılaştıklarında O.’nun kendisini herkesin içinde tehdit ettiğini anlatan kadın öğrenci, “Bana hakaret etti. Sessiz kalmamı istedi. Ben üniversite yönetimine başvurdum, cezalandırılmasını istiyorum” dedi.

Üniversite yönetimine O.’nun yaptıklarını anlatan bir dilekçe verdiğini ancak okul yönetiminin henüz kendisine bir yanıt vermediğini söyleyen öğrenci sözlerine şöyle devam etti:

“Ben ve diğer kız öğrenciler, güvende değiliz. Okul yönetimi bana şiddet uygulayan akademisyen O. hakkında şimdiye kadar hiçbir işlem yapmadı. Yönetim bir buçuk aydır neyi soruşturuyor?”

Bilkent Üniversitesi, soruşturmanın açıldığını ve sürecin takip edildiğini bildirdi.

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