Bilim aşkına ‘tam kapanma’: 40 gün 40 gece mağarada kaldılar

Fransa’da 15 gönüllü bilimsel bir deney için 40 gün 40 gece mağarada yaşadı.

Fotoğraf: Twitter/Human Adaptation

İzolasyon kavramından tüm insanlığın bıktığı şu günlerde 15 kişi kendini bir mağaraya kapatmaya gönüllü oldu.

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40 gün boyunca karanlık ve nemli bir ortamda kalan sekiz erkek ve yedi kadın bugün gün ışığına kavuştu.

Solgun yüzlerinde gülümseyle Lombrives mağarasından çıkan 15 kişi alkışlarla karşılanırken gözlerinin güneş ışınından korunması için özel gözlükler takmıştı.

Grup 40 gün 40 gece boyunca zaman mefhumu olmadan mağarada yaşadı ve ortamı keşfetti. Sıcaklığın 10 derece olduğu mağarada ne ‘zaman’ ne gün ışığı vardı.

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Mağara sakinleri dış dünyayayla herhangi bir bağlantıya geçmedi.

Deep Time isimli 1,2 milyon avroluk (yaklaşık 12 milyon lira) projeyi yürüten Human Adaptation Institute’ten bilim insanları deney sayesinde insanların yaşam ve çevre koşullarında belirgin değişikliklere nasıl uyum sağladığının anlaşılmasına katkı sağlayacağını belirtti.

Araştırmacılar 15 kişilik grubu uyku düzeni, sosyal etkileşim ve davranışsal tepkilerini sensörler aracılığıyla gözlemledi.

Sensörlerden biri, katılımcıların hap gibi yuttuğu, içinde mini bir termometre bulunan kapsüldü. Kapsüller doğal yolla atılana kadar katılımcıların vücut sıcaklığını ölçüp verileri bir bilgisayara gönderdi.

Gönüllüler uyumak, uyanmak, yemek yemek gibi ihtiyaçları için biyolojik saatlerine göre hareket etti. Günleri ise saatlere göre değil uyku döngülerine göre takip ettiler.

Deneyin sonunda grubun ne kadar mağarada kaldığını yanlış hesapladığı da ortaya çıktı. 10 günleri daha var sanıyorlarmıış.