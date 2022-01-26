Bilgi sızdırmak için görevlendirilen sivil polisle ilişki yaşayan aktivist tazminat kazandı

Britanya’da, bilgi sızdırmak için çalıştığı ‘Sumac Centre’ adlı sivil toplum kuruluşunda görevlendirilen sivil polisle ilişki yaşayan aktivist, insan hakları ihlal edildiği gerekçesiyle 230 bin sterlin (4,2 milyon lira) tazminat kazandı.

Fotoğraf: Press Association

Çevreci Kate Wilson, 2003 yılında, Notthingham kentindeki merkezde, kendisini çevreci olarak tanıtan Mark Kennedy’yle tanıştı. İkilinin ilişkisi iki yıl sürdü. 2005 yılında Wilson, İspanya’ya yerleşme kararı alınca ayrıldılar. Wilson, 2010 yılında bir zamanlar aşık olduğu adamın evli bir polis olduğunu öğrendi.

Mark Stone takma adını kullanan Kennedy, Ulusal Kamu Düzeni İstihbarat Birimi tarafından görevlendirimiş, bilgi sızdırması için çevrecilerin arasında olması istenmişti. ‘Görevi sırasında’ onun dışında başka kadınlarla da ilişki yaşamıştı.

Wilson, bunları öğrenince istihbarat birimi ve çatısı altında olduğu Metropolitan Polisi’nden şikayetçi olmuş, hukuki mücadele başlatmıştı.

Özel yetkili bir mahkeme, Wilson’ın Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’yle korunan haklarının ihlal edildiğine ve polis teşkilatının tazminat ödemesi gerektiğine hükmetti.

‘Yönerge ve eğitimin dışına çıktı’

Londra Metropolitan Polis Teşkilatı Profesyonellik Birimi’nden komiser yardımcısı Helen Ball, Kennedy’nin yeterli eğitime sahip olmadan ve yeterince denetlenmeden uzun süre boyunca görev yapmasının hata olduğunu belirterek, “Cinsel ilişkiye girerek eğitimlerde anlatılanların ve yönergelerimizin dışına çıktı. Dahası mahkeme verilen eğitimin de yetersiz olduğuna hükmetti. Bu kararı kabul ediyoruz” dedi.

Wilson, kandırılarak ilişkiye girmesi nedeniyle yürüttüğü hukuki mücadelenin 2017’de tamamlandığını, tazminat kararının polisin siyasi haklar da dahil olmak üzere başka haklarını kullanmasını engellemesiyle ilgili olduğunu ve emniyet birimlerinin bunu duruşmalar bitene kadar kabul etmediğini belirtti.

İnsan haklarının ihlal edildiğine hükmedilmesinin önemini vurgulayan Wilson, “Bu karar, protestoculara yönelik casusluk faaliyetlerinin siyaset polisliği olduğu ve demokratik bir toplumda yeri olmadığı anlamına geliyor. Bu polislerin kadınları kandırıp ilişkiye girmesinden öte bir durum” ifadelerini kullandı.