Big Chefs’in halka arz büyüklüğü 832 milyon lira

Big Chefs’in halka arz büyüklüğü 832,5 milyon lira oldu. Talebi karşılanan başvuru sayısıysa 1,8 milyon.

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Seçim belirsizliğiyle birlikte borsa, dalgalı bir seyir izlemiş son haftalardaysa düşüşe geçmişti. Ancak buna karşın halka arzlara ilgi bitmedi. Hatta ilgi nedeniyle borsadaki yatırımcı sayısı rekor kırarak 5 milyonu aştı.

Bu durum Big Chefs’le de devam etti.

Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil (Big Chefs) halka arzında 3–4–5 Mayıs’ta 1 lira nominal değerli pay için 22,50 liradan talep toplanmıştı.

Kamuoyu Aydınlatma Platformu’ndaki bildirime göre Big Chefs’in toplam halka arz büyüklüğü 832,5 milyon lira oldu. Talebi karşılanan başvuru sayısıysa 1,8 milyon.