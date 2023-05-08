Big Chefs’in halka arz büyüklüğü 832 milyon lira

Big Chefs’in halka arz büyüklüğü 832,5 milyon lira oldu. Talebi karşılanan başvuru sayısıysa 1,8 milyon.
Seçim belirsizliğiyle birlikte borsa, dalgalı bir seyir izlemiş son haftalardaysa düşüşe geçmişti. Ancak buna karşın halka arzlara ilgi bitmedi. Hatta ilgi nedeniyle borsadaki yatırımcı sayısı rekor kırarak 5 milyonu aştı.
Bu durum Big Chefs’le de devam etti.
Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil (Big Chefs) halka arzında 3–4–5 Mayıs’ta 1 lira nominal değerli pay için 22,50 liradan talep toplanmıştı.
Kamuoyu Aydınlatma Platformu’ndaki bildirime göre Big Chefs’in toplam halka arz büyüklüğü 832,5 milyon lira oldu. Talebi karşılanan başvuru sayısıysa 1,8 milyon.