Biden’dan Kongre’ye F-16 mektubu

ABD Başkanı Joe Biden’ın Kongre’ye gönderdiği mektupla Türkiye’ye F-16 savaş uçaklarının satışının onaylanmasını istediği bildirildi.

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Biden’ın bu adımı Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) dün İsveç’in NATO üyeliğini onaylamasından sonra geldi.

ABD yönetimi, onaydan memnuniyet duyduğunu ve Türkiye’ye F-16 satışına sıcak baktığını belirtmiş ve topun Kongre’de olduğuna dikkat çekmişti.

Reuters’dan Hümeyra Pamuk’un haberine göre Biden, Kongre üyelerine F-16’ların Türkiye’ye satışını onaylamaları yönünde çağrıda bulunan bir mektup gönderdi.

Pamuk ayrıca mektubun resmi bildirim olmadığı ama Kongre üyelerini satışı onaylamaya teşvik eden bir adım olduğu notunu düştü.