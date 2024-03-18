Biden’a göre Trump’ın yaşı da aklı da başkanlığa uygun değil

ABD Başkanı Joe Biden, rakibi Donald Trump’ın aklını ve yaşını başkan olmaya uygun bulmadı.

Kolaj: Diken

Beyaz Saray’da düzenlenen Aziz Patrick Günü resepsiyonunda konuştu. Euronews Türkçe’nin haberine göre Biden hem de Trump’ın ileri yaşı bu özel davette alay konusu oldu.

Biden Trump’a akli dengesi hakkında espriler yaparak yüklendi.

Biden, “Adaylardan biri başkan olmak için çok yaşlı ve zihinsel olarak uygun değil. Diğeriyse benim” dedi.

Aslında 81 yaşındaki Biden Trump’a yönelttiği yaşlılık ve akıl suçlamasını kendisi sık sık alıyor.

Kasımdaki başkanlık seçiminde ikinci defa karşı karşıya gelecek rakibi Trump’sa 77 yaşında.