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Yaramazlara biraz batar!

Biden Netanyahu'yla görüştü, Gazze için acil ateşkes istedi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’yla görüşen ABD Başkanı Joe Biden, Gazze’de acil ateşkesin gerekli olduğunu söyledi.

Fotoğraf: AA

İsrail’in ağır saldırıları ve ablukası altındaki Gazze’de insanlık dramı her geçen gün derinleşiyor


Biden bunun üzerine Netanyahu’yla telefonda görüştü

Beyaz Saray’dan görüşmeye ilişkin paylaşılan açıklamaya göre ikilinin gündeminde İsrail’in Gazze’deki World Central Kitchen (WCK) yardım çalışanlarına düzenlediği saldırı vardı.

Biden, Netanyahu’ya yardım çalışanlarına saldırıların ve genel insani durumun kabul edilemez olduğunu söyledi.

Biden, Netanyahu’ya Gazze’de acil ateşkesin gerekli olduğunu ve İsrail’in gecikmeden anlaşmaya varması gerektiğini anlattı.

Ne olmuştu?

Ünlü şef Jose Andres’in Dünya Merkezi Mutfağı’nda (WCK) çalışan yedi kişi pazartesi günü İsrail’in hava saldırısında ölmüştü.

WCK saldırının kasıtlı olduğunu açıklamıştı.

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