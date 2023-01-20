Biden, ‘gizli belgelerle’ ilgili pişman olmadığını söyledi

ABD Başkanı Joe Biden, konutunda ve kişisel ofisinde çıkan ‘gizli belgelerle’ ilgili, “Hiçbir pişmanlığım yok. Avukatlarımın bana söylediklerini yapıyorum” dedi.

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Biden, doğal afetlerin tahrip ettiği Kaliforniya’yı ziyaret ederek, afetten etkilenen bölgeleri yerel yöneticilerle birlikte inceledi.

Burada yaptığı konuşmasının sonunda gazetecilerin ‘gizli belgelerle’ ilgili soruları karşısında Biden, “Burada ciddi bir sorunumuz var. Amerikan halkı bana neden buradaki afetle ilgili soru sormadığınızı tam olarak anlamıyor” diyerek tepki gösterdi.

Biden, ‘bir avuç belgenin yanlış yerde bulunduğunu’ söyleyerek, söz konusu belgeleri derhal Ulusal Arşivlere ve Adalet Bakanlığı’na teslim ettiklerini kaydetti.

Meselenin çözülmesi için ilgili birimlerle tam teşekküllü işbirliği yaptıklarını kaydeden Biden, “Orada bir şey olmadığını göreceğinizi düşünüyorum. Hiçbir pişmanlığım yok. Avukatlarımın bana söylediklerini yapıyorum” dedi.