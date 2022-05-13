Bıçaklanan iki yaşındaki bebek hayatını kaybetti, annesi gözaltında

Antalya’nın Manavgat ilçesinde annesi tarafından bıçakla yaralandığı iddia edilen iki yaşındaki B.G. hayatını kaybetti.

AA’nın haberine göre Sarılar Mahallesi’nde yaşayan 25 yaşındaki M.G.’nin kızını karın bölgesinden bıçakladığı öne sürüldü.

Evde yaşayan anneannenin ihbarı üzerine olay yerine giden 112 Acil Servis ekipleri, küçük kızın hayatını kaybettiğini belirledi.

Jandarma ekipleri, anne M.G.’yi gözaltına aldı. Çocuğun cesedi, incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

O.G.’yle yedi yıldır evli olduğu öğrenilen M.G.’nin bir süredir psikolojik tedavi gördüğü ileri sürüldü.