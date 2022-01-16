Biberlerin çöpten toplatıldığı tantunici: Bunları benim çocuğum da yiyor

İstanbul’un Kadıköy ilçesindeki yeniden kullanılmak üzere çöpten biberlerin toplatıldığı tantunicinin sahibi videonun montaj olduğunu iddia etti.

Tantunicide patronun bir işçiye çöpleri karıştırtarak içerisindeki biberleri toplattığı video sosyal medyada paylaşılmıştı.

Bunun üzerine Kadıköy Gıda ve Tarım İlçe Müdürlüğü inceleme başlatmıştı.

Olaya ilişkin iddiaları reddeden patron Rıza Şimşek bir esnaf klasiği haline gelen, “Bunları çocuklarım da yiyor” savunmasına sığındı.

‘Video montaj’

‘Elit‘ yerlerde çok sayıda şubeleri olduğunu vurgulayan Şimşek sözlerini şunları söyledi: “Günde binlerce tantuni satıyoruz. Tonlarca et tüketiyoruz. Yakın zamanda yüz kızartıcı suçtan dolayı işten ayrılan personelimizin yaptığı video montajdır. Biz bunu kesinlikle kabul etmiyoruz Biz ulusal anlamda tam not almış bir firmayız. Ayrıca sürekli denetimlerin yapıldığı bir firmayız. İşimizi gücümüzü bırakıp çöpten biber mi toplayacağız? Bunları benim çocuğum da yiyor. Böyle bir şey asla olamaz. Bu video tamamıyla gerçek dışıdır. Yasal sürecimizi başlattık. Bu video iftiradır bunlara itibar etmeyin. Bizim vicdanımız çok rahat. Alnımız ak. Biz bu işe yıllarımızı verdik. Bu zamana kadar herhangi bir sağlık problemi yaşayan olmadı. Ben buna kalıbımı basarım.”