Bezos’tan Soros’a milyarderler sağlık yatırımında ortaklaştı

Dünyanın en zengin milyarderleri son zamanlarda sağlık ve biyoteknoloji yatırımlarını artırdı.

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Milyarderler, imkanlarıyla piyasayı herkesten daha hızlı okuyup yatırım çerçevelerini belirlemeye çalışıyorlar. Birçoğu bunun için uzman ekiplerle çalışıyor. Birçoğunun da yatırım şirketleri var.

O yüzden küçük yatırımcılar için milyarderlerin hareketlerini gözlemlemek piyasayı takip için önemli bir veri.

Örneğin dünyanın en zengin üçüncü ismi Jeff Bezos, şirketi Amazon’u sağlık hizmetleri merkezine haline getirmeye çalışıyor. Şirket, temel sağlık hizmetleri üzerine odaklanan One Medical’i 3,9 milyar dolara satın almıştı. Satın alma anlaşması geçen hafta tamamlandı. Diğer yandan Amazon, özel aboneleri için ilaçlarla ilgili olarak hizmet sunmaya başladı.

Şirketin sahibi Bezos’un yaşlanmaya karşı çalışmalar yürüten bazı girişimleri satın aldığı da biliniyor.

Siyasi olarak tartışmalı bir isim olsa da ABD’li milyarder George Soros da geçen günlerde nadir ve romatizmal hastalıklar için tedaviler geliştiren bir biyoteknoloji şirketi olan Horizon’u 325 milyon dolara satın aldı. Bu, daha önce sağlık alanına hiç girmemiş olan Soros’un toplam yatırımlarının yüzde 5’ini oluşturuyor.

Dünyanın en büyük serbest yatırım fonu Bridgewater Associates’in kurucusu Ray Dalio da benzer hamleler yapıyor. Dalio’nun portföyünde Procter & Gamble Co. ve Johnson & Johnson gibi şirketler var. Dalio, geçen haftalardaki bir açıklamasında biyoteknolojinin ilginç bulduğu güncel yatırım alanlarından biri olduğunu belirtmişti.