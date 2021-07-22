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Yaramazlara biraz batar!

Beyzbol maçında evlenme teklifi hüsranla sonuçlandı: Kız arkadaşı reddedip stadyumu terk etti

ABD’nin Massachusetts eyaletinde oynanan bir beyzbol maçında kız arkadaşına taraftarların önünde evlenme teklifi eden genç adamın dünyası başına yıkıldı! Teklfi duyan genç kadın reddetti ve koşarak uzaklaştı.

Fotoğraflar: New York Post

İkinci lig beyzbol takımlarından Worcester Red Sox’un Polar Park Stadyumu’nda oynadığı maç sırasında yapılan ve hüsranla sonuçlanan teklif, cep telefonları kameralarıyla kaydedildi, What’s the Word adlı Instagram hesabından ve başka sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.


Görüntülerde genç adam kız arkadaşının önünde dizini yere koyup eğilerek elindeki yüzüğü uzatıyor ve evlenme teklifi ediyor. Kız arkadaşının sevinmesini beklerken o, kafasını memnuniyetsiz bir şekilde sağa sola sallıyor, “Hayır” yanıtını veriyor ve, “Gitmem lazım” diyerek ‘kaçıyor.’

Stadyumdaki dev ekrana da yansıyan teklif sonrasında genç adam kadar olmasa da taraftarların da çok şaşırdığını belirten Steven Wooster, “Ben de oradaydım. Kız arkadaşı sanki evlenme teklifinden korkmuş gibiydi” dedi.

Worcester Red Sox Kuübü ise yaşananların bir şaka, kendilerinin haberdar olduğu bir şey olmadığını açıkladı. Açıklamada, “Görünen o ki gerçek bir evlenme teklifi istenmeyen bir şekilde sonuçlandı” dendi.

Bazı Twitter kullanıcıları, yaşananları örnek göstererek, ‘kamu önündeki’ evlenme tekliflerinin her zaman iyi bir fikir olmadığını savundu.

Adları açıklanmayan genç çiftin yakınları yerel basına kendilerinin de tribünde ve teklifin yapılacağından haberdar olduklarını söyledi.

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