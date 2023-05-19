Beyoğlu’nda polis kontrolü sırasında denize atlayan kişi kayboldu

İstanbul Beyoğlu’nda polis uygulaması sırasında denize atlayarak kaybolan kişiyi bulmak için çalışma başlatıldı.

Fotoğraf: AA

Galata Köprüsü’nde kontrol yapan polis ekipleri, bir kişiyi durdurmaya çalıştı.

Polis kontrolünden kaçmak için denize atlayan kişi, vatandaşların attığı can simidine bir süre tutunduktan sonra köprünün altına doğru ilerleyerek gözden kayboldu.

İhbar üzerine bölgeye deniz polisi ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Deniz yüzeyi ve köprü altında dalgıçlarla yapılan aramada herhangi bir bulguya rastlanmadı.

Ekiplerin arama çalışmaları devam ediyor.