Beyoğlu belediye başkanı, Cem Hakko ile görüşmüş: ‘Paraya kıyın, eski dükkanı açın’

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ‘eski Beyoğlu kalmadı‘ görüşüne katılmıyor. Hatta Cem Hakko ile görüşmüş: “Vakko kesin geliyor. Dedim ki paraya kıyın, eski dükkanın oralarda açın ki insanlar sizi orada görsün.“

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İstanbul’un en çok değişen ilçelerinden biri Beyoğlu. Taksim’in çok değil 10 sene önceki halini bilenler bile bunu rahatlıkla anlayabiliyor. Ardı ardına kapanan kitapçılar, kültür-sanat mekanları, eğlence hayatının değişen profili, sayıları anlamsızca artan şerbetli tatlıcılar…

Ancak Hürriyet’ten Orkun Ün’e konuşan Beyoğlu’nun AKP’li başkanı Yıldız “Eski Beyoğlu’nda olup da bugün olmayan hiçbir şey yok. Beyoğlu daha da modernleşti. Kültürel bir defile alanı burası” diyor.

Beyoğlu’nun ideolojiyle yönetilmediğini savunan Yıldız sözlerini şöyle sürdürüyor: “Dünyanın her kıtasından insan var burada. Beyoğlu’nda farklı inançlar, farklı kültürler, farklı yaşamlar hep var olmuş. Bugün özgürlüklerin en geniş manada yaşandığı yer Beyoğlu. İnsanlar başka semtlerde yapamadıklarını Beyoğlu’nda rahatça yapabiliyor.” Ancak Yıldız başka semtte yapılamayıp Beyoğlu’nda yapılabilenlerin ne olduğuna dair detay vermedi.

Belediye başkanı, “Çok fazla Araplara yönelmedi mi peki Beyoğlu” sorusunu ise şöyle yanıtladı: “Bazı ülkeler ‘Türkiye’ye gitmeyin’ çağrısı yaptı. Büyükelçilikler vatandaşlarına ‘Can güvenliğinizi sağlamayız‘ dedi. Bir anda milyonlarca turisti ağırlayan Beyoğlu sessizleşti, o ülkelerin vatandaşları gelmemeye başladı.

Beyoğlu ile özdeşleşen mağazalardan biri Vakko’nun kesin geri geleceğini söyleyen Yıldız “Ben eşe dosta bazen soruyorum ‘Bana Beyoğlu ile bütünleşen üç marka söyleyin’ diye. Üç kere ‘Vakko‘ diyorlar. Dayanamadım ve Cem Hakko ile görüştüm. Kendilerine iki-üç yer teklif ettik. Biri eski dükkanlarının olduğu yer. Dedim ki paraya kıyın, eski dükkanın oralarda açın ki insanlar sizi orada görsün” diyor.

‘Taksim’de Putin’i, Rus mutfağını tanıtırken görebilirsiniz‘

Yıldız’ın bir de ‘eşi benzeri yok‘ diyecek kadar iddialı olduğu bir gastronomi festivali projesi var: “Konsoloslarla toplantı yapıyorum. Kendi bakanlıklarını devreye sokup, en iyi şeflerini Taksim’e getirecekler. Nusret’le konuştuk. Sağ olsun ‘Ben bu işte olmak istiyorum’ dedi. Mevsimini beklememizi söyledi. Yaza doğru yapacağız. Şöyle düşünün, Taksim Meydanı’nda Putin’i, Rus mutfağını tanıtırken görebilirsiniz.”