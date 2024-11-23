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Yaramazlara biraz batar!

Beylikdüzü’nde fabrikada saatlerdir süren yangın: Patlamalar yaşanıyor

İstanbul’un Beylikdüzü ilçesinde bir fabrikada çıkan yangını kontrol altına almaya çalışan itfaiye ekiplerinin müdahalesi 10 saattir sürüyor.

Fotoğraflar: AA

Mermerciler Sanayi Sitesi 2’nci Cadde’de yer alan plastik ev aletleri üreten altı katlı 50 bin metrekarelik fabrikada gece bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.


İhbar üzerine olay yerine Anadolu ve Avrupa yakalarındaki ilçelerden çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Fabrikaya ulaşan ekipler yangını söndürmek amacıyla çalışmalara başladı.

Zaman zaman patlamalar yaşanan fabrikadaki söndürme çalışmaları sürerken, polis çevrede güvenlik önlemi aldı.

Ambulansların da hazır bekletildiği yangın nedeniyle fabrikanın bazı bölümlerinde kısmı çökmeler meydana geldi.

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