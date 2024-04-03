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Yaramazlara biraz batar!

Beykoz için yeniden sayım kararı

İstanbul İl Seçim Kurulu, Beykoz’da ilçe belediye başkanlığı oy pusulalarının yeniden sayılmasını kararlaştırdı.

Fotoğraf: AA

AKP, CHP’ye kaybettiği Beykoz için İlçe Seçim Kurulu’na itiraz etmiş ancak bu itirazı reddedilmişti. AKP bunun üzerin İl Seçim Kurulu’na başvurdu.


İl Seçim Kurulu, seçim sonuçlarının tam ve doğru şekilde belirlenmesi gerekçesiyle Beykoz İlçe Seçim Kurulu’nun verdiği ret kararını kaldırdı.

İlçe belediye başkanlığı oy pusulalarının yeniden sayılmasını kararlaştırdı.

Bu arada Gaziospanpaşa’da da AKP itirazı üzerine benzer karar alınırken CHP’nin benzer gerekçelerle Ümraniye itirazının reddedilmesi tepki çekmişti.

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