Beyazlara ayrılan vagona bindi diye suçlu bulunan siyah aktivist 130 yıl sonra ‘affedildi’

ABD’nin Louisiana eyaletinin valisi, 130 yıl önce tutuklanan bir siyah aktivisti ‘affetti’.

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Sivil haklar bakımından eşitliğin sağlanması için mücadele eden Homer Plessy, 1892’de, New Orleans kentinde, bilet satın alıp bindiği, ‘sadece beyazlara ayrılan’ tren vagonundan inmeyi reddetmiş ve trenden indirilerek tutuklanmıştı. Hakkında dava açılmıştı.

1896’da Plessy’nin aleyhine sonuçlanan davadan çıkan karar, ‘Jim Crow’ yasalarının (ABD’nin güney eyaletlerinde çıkarılan ırksal ayrım yapan yerel yasalar) önünü açmıştı.

Yüksek Mahkeme (üst düzey temyiz mahkemesi ve kararlarıyla ABD Anayasası’nı yorumlayan organ) ‘toplu ulaşımda farklı ırklar için faklı yerler, kategoriler ayrılabileceğine’ hükmetmişti. Bu karar, ülke tarihinde mahkemenin en çok tartışılan kararlarından biri olarak kayıtlara geçmişti.

Karar, 1954’te Yüksek Mahkeme, devlet okullarında ırksal ayırmacılığı anayasaya aykırı bulmuştu ve Jim Crow yasalarının yürürlükten kaldırılması sürecinin başlangıcı olmuştu.

Ayakkabı yaparak geçimini sağlayarak Plessy, 1925 yılında öldüğünde ‘suçu’ hala kişisel bilgilerinde kayıtlıydı.

Yıllar sonra eyalet valisi Bel Edwards’ın katılığı törenle affedildi. Tören, tutuklandığı tren istasyonunun önünde düzenlendi. Törene Plessy’nin ve onu suçlu bulan hakim John Howard Ferguson’un yakınları katıldı.

Edwards, “1986’da Plessy hakkında verilen karar yanlış, ahlaka aykırı, beyazların üstünlüğünü savunanlara hizmet eden bir karardı. Hiç alınmaması gereken bir karardı” dedi ve imzaladığı, Plessy’nin affedildiğine dair resmi belgeyi basına gösterdi.

Plessy’nin affedilmesi için mücadele eden savcı Jason Williams, “Plessy suçlu bulunmuştu ama aslında o yasa bir suçtu” diyerek memnuniyetini dile getirdi.

Plessy’nin avukatlarından Keith Plessy ‘bu anları göremeyen büyükleri adına çok mutlu olduğunu’ söyledi.