‘Beyaz yakalılar’a özel ‘Ofisten Sahneye’ müzik yarışması için ‘son çağrılar’

Sadece şirket çalışanlarından oluşan müzik gruplarının başvurabileceği ‘Ofisten Sahneye’ müzik yarışmasına başvurular sürüyor.

Yarışma 20 Kasım 2023’te başlayacak ve maksimum 30 şirket katılabilecek. İstanbul IF Performance Hall Beşiktaş’ta düzenlenecek yarışmada büyük ödül Fransa’nın Lyon şehrine seyahat ve Lyon’daki Coldplay konserine bilet.

Bu yıl 11’incisi düzenlenen yarışmada başvurular, şirketlerin insan kaynakları departmanları aracılığıyla 30 Ekim 2023 tarihine kadar yapılabiliyor.

Detaylı bilgi yarışmanın sitesinden ve [email protected] adresinden alınabiliyor.

Yarışma şu ana kadar şu şirketleri sahnede ağırladı: Citibank, Astra Zeneca, Pirelli, ABank, Nestle, Abbott, Anadolubank, ING Bank, Jotun, Avea, Tüpraş, Netaş, İpsos KMG, TTNET, Turkcell, Ford, Microsoft, Doğuş Oto, Şişe Cam, Hürriyet, Eczacıbaşı İlaç,Ericsson, 3M, McCann Erickson, T-Bank, TUSAŞ, Ipsos KMG, Vodafone, Cocacola, KPMG,Vestel, Bosch, Anadolu Sigorta, Finansbank, Alcatel lucent, Odeabank, AkçanSA, Kaya Grubu, Garanti Teknoloji, Beymen, Dumankaya, Vestel, Pernod Ricard, ATU, Avivasa, BDH, Çelebi Holding, GFK, Işık Üniversitesi, İTÜ, kariyer.net, Logo Yazılım,Mercedes- Benz, P&G,Pegasus, Roche, sahibinden.com, Tüv Rheinland, Tüyap, Roketsan, Man, Anadolu Efes, Sanofi, Cisco, Amcor, Yataş.