Beyaz adam hipopotam sandığını iddia ettiği siyah kadını vurdu

Güney Afrikalı beyaz bir adam hipopotam sandığını iddia ettiği siyah bir kadını silahla vurup yaralamaktan hakim karşısına çıktı.

Fotoğraf: Reuters (temsili)

77 yaşındaki Paul Hendrik van Zyl salı günü Limpopo bölgesinde balık tutan Ramokone Linah isimli kadına ateş ettiği için gözaltına alındı.

38 yaşındaki kadının kolundan yaralandığı olay sırasında yanında olan partnerinin kurşunlardan saklanmayı başardığı belirtildi.

Sanığın davanın 18 Mayıs’a ertelenerek kefaletle serbest bırakılması mahkeme binası önünde protestolara neden oldu.

Guardian’ın aktardığına göre Van Zyl öldürmeye teşebbüs suçlamasıyla karşı karşıya.

Beyaz azınlık apartheid yönetiminin sona ermesinden 28 yıl sonra Güney Afrika’da derin ırksal bölünmeler devam ediyor ve bu tür olaylar öfkeyle karşılanıyor.