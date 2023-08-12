Beşiktaş’ta restore edilen yalı çöktü: Göçük altında kalan stajyer mimar hayatını kaybetti

Beşiktaş’ta restorasyon halindeki üç katlı yol yalısında meydana gelen kısmi çökmede göçük altından ağır yaralı olarak çıkarılan stajyer mimar, hastanede hayatını kaybetti.

Fotoğraf: AA

Kuruçeşme Mahallesi Arnavutköy Kuruçeşme Caddesi’nde restorasyon çalışması yürütülen üç katlı yol yalısının bir kısmı henüz belirlenemeyen nedenle çöktü.

Göçük altında kalan iki kişiden 24 yaşındaki Dursun Bayar, çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye, sağlık ve AFAD ekibi sevk edildi.

Ekipler, göçük altında kalan ve stajyer mimar olduğu öğrenilen 22 yaşındaki Atilla Aydın’ı kurtarmak için K-9 köpeğiyle arama yaptı.

Aramalar sonucu ağır yaralı olarak göçükten çıkarılan Aydın, sağlık ekiplerince çevredeki özel hastaneye götürüldü. Aydın, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İş makinelerinin çökme nedeniyle kapanan yolu açma çalışmaları sürüyor.

İstanbul Valiliği, olayla ilgili adli süreç başlattı.