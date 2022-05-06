Beşi yerli altı film vizyonda

Bu hafta beşi yerli altı film vizyona girecek. Hayranları merakla beklediği yeni Marvel filmine kavuşuyor.

Fotoğraf: Marvel

Marvel evreni üyesi Doctor Strange serisinin yeni filmi ‘Doktor Strange Çoklu Evren Çılgınlığında‘ üç boyutlu IMAX teknolojisiyle gösterime girdi.

Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen, Rachel McAdams, Benedict Wong ve Chiwetel Ejiofor’un başrollerini paylaştığı yapımın yönetmen koltuğunda Sam Raimi oturuyor.

Film, eski ve yeni mistik müttefiklerinin yardımıyla bilinmeyene yolculuk eden Doktor Strange’in maceralarını anlatıyor.

Dirlik Düzenlik

Dudu Yetik, Asiye Dinçsoy ve Betül Esener’in başrollerini paylaştığı ‘Dirlik Düzenlik‘, üç kadından oluşan bir ailenin hikayesini ele alıyor. Filmin yönetmen koltuğunda ‘Toz Ruhu’yla tanınan Nesimi Yetik var.

The Bağcılar

Bayram Arslan, Su Polen, Erkan Can, Ertan Saban ve Selim Erdoğan’ın başrollerini paylaştığı ‘The Bağcılar’ yerli aksiyon meraklılarının ilgisini çekebilir.

Osman Silahyürekli’nin yönetmenliğini üstlendiği film, yaşadıkları muhitte uyuşturucu satılmasına karşı savaş açan bir grup arkadaşın hikayesini anlatıyor.

Aşk Çağırırsan Gelir

Emre Kavuk’un yönetmenliğini yaptığı, şarkıcı Keremcem, Melis Babadağ, Gürgen Öz, Sera Tokdemir ve Cihan Ercan’ın başrollerinde oynadığı ‘Aşk Çağırırsan Gelir’ romantik komedi türünde.

Müzikleri Burcu Güven ve Aydın Sarman imzası taşıyan film birbirinden beş çiftin bir gün içerisinde yaşadıklarına odaklanıyor.

Erzurumlu Mümessil

Burak Bozdağ, Dila Danışman, Burcu Binici, Ayhan Taş ve Metin Yıldız’ın rol aldığı ‘Erzurumlu Mümessil‘in yönetmeni Servet Aksoy.

Komedi türündeki film, sürekli olarak mahalle kahvesinde hikayelerini anlatan bir ilaç mümessilinin yaşadığı olaylar etrafında dönüyor.

Bir Düş Gördüm

Murat Çeri’nin yönetmenliğini üstlendiği ‘Bir Düş Gördüm‘ bir dram hikayesi. Harun Reha Pakoğlu, Nevzat Yılmaz, Recep Çavdar, Ferda Işil ve Fatih Dokgöz gibi isimlerin rol aldığı film, trafik kazası geçiren bir çocuğun hayatına odaklanıyor.