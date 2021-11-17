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Yaramazlara biraz batar!

Beş vekilin daha fezlekesi Meclis’te

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’in de arasında bulunduğu beş milletvekiline ait dokunulmazlık dosyaları, Meclis Başkanlığı’na sunuldu.

Fotoğraf: Reuters

İki CHP, üç HDP milletvekiline ilişkin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, Meclis Başkanlığı’nca ‘Gelen Kağıtlar’ listesinde yayımlanarak Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona havale edildi.


Özel’in yanı sıra CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, HDP Adana Milletvekili Kemal Peköz, HDP Mersin Milletvekili Fatma Kurtulan ile HDP Mardin Milletvekili Pero Dundar’ın da fezlekeleri Karma Komisyona sevk edildi.

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