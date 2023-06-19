BES için ‘hemen fon değiştirin’ önerisi

Hürriyet yazarı Noyan Doğan, bireysel emeklilik sisteminde getirilerin geçtiğimiz seneye göre düştüğünü belirterek fon tercihlerinin değiştirilmesini önerdi.

Fotoğraf: AA

Toplam fon büyüklüğünün 530 milyar lirayı aştığı BES’te yatırım ya da emeklilik için birikimlerini değerlendirenlerin sayısı 15 milyonu geçti. Bu sistemde katılımcılar, fon tercihleriyle karlarını artırabiliyor.

Geçen sene sistemde hisse senedi ağırlıklı fonları tercih edenlerin getirileri yüzde 213’e kadar ulaşmıştı. Ancak yeni ekonomi yönetimi, Merkez Bankası’nın faiz kararı ve dövizdeki gelişmeler, bu durumu değiştirebilir.

Bu tabloyu özetleyen Noyan Doğan, Hürriyet’teki yazısında ‘değişim’ önerisinde bulundu: ”Fon tercihiniz geçen senelerden kalmaysa, hemen değiştirin. Yoksa birikimleriniz ciddi ciddi eriyor. Fonlarınızı senede 12 kere değiştirme hakkınız var. Bu kadar sık değişikliği önermem ama piyasa şartlarına göre fon tercihinizi belirli periyotlarda değiştirmeniz gerekiyor. Ben bu işten anlamam diyorsanız da bırakın emeklilik şirketiniz size yol göstersin.”