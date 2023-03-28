BES’te kalana avantajlı kredi imkanı geldi

Bireysel Emeklilik Sistemi’ndeki (BES) katılımcıların sistemden ayrılmadan avantajlı koşullarla kredi çekebilmesi için alacağın devri uygulamasına geçildi.

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Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle BES katılımcıları, birikimlerini alacağın devri sözleşmesiyle bankalardan daha ucuza kredi alabilecek. Değişiklikler altı ay sonra devreye girecek.

Yapılan düzenleme ile BES katılımcısı, bireysel emeklilik sözleşmelerinden kaynaklı devlet katkısı hariç alacağının tamamını veya bir kısmını (fon paylarına ilişkin tedbir, haciz, iflas, rehin ve benzeri her türlü idari ve adli talebe konu sözleşmeler hariç olmak üzere) alacağın devri sözleşmesi yoluyla bankalara devredebilecek. Alacağın devriyle, BES katılımcıları alacaklarını teminat gösterip ucuz kredi alacak.

Bu madde kapsamında devredilen bir sözleşme, mevcut alacağın devri sözleşmesi sonlanmadan başka bir bankaya devredilemeyecek. İşveren grup emeklilik sözleşmeleri de devredilemeyecek.