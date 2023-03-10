Berlin’de kadınlar da üstsüz yüzebilecek

Almanya’nın başkenti Berlin’de artık kadınlar da halka açık havuzlarda üstsüz yüzebilecek.

BBC Türkçe’nin aktardığına göre yerel yönetim bu kararı, halka açık bir havuzdan üstsüz güneşlendiği için atılan Lotte Mies isimli kadının hak mücadelesi başlatması üzerine aldı.

Yetkililer kadınların ayrımcılığa uğradığını kabul etti.

Mies karar sonrası açıklamasında, tüm cinsiyetlerin aynı haklara sahip olmasının önemini vurguladı: “Bir memeniz var ve başkaları bunu kadın memesi olarak görüyor. O zaman aynı kurallara sahip değilsiniz ve bu bir problem.”

Karar, Freikörperkultur olarak anılan özgür beden hareketi tarafından memnuniyetle karşılandı.

Son olarak Aşağı Saksonya’daki Göttingen ve Kuzey Ren Vestfalya’daki Siegen kentlerinde, kadınların üstsüz yüzmesine izin verilmişti.