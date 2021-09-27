Berlin, ilk kez kadın bir belediye başkanınca yönetilecek

Almanya’daki seçimlerde ilk sonuçlar Sosyal Demokrat Parti’nin (SPD) Berlin’de bölgesel seçimlerin galibi olmaya hazırlandığına işaret ederken, bu durum adayları Franziska Giffey’in Berlin’in ilk kadın belediye başkanı olacağı anlamını taşıyor.
Ülke genelinde de SPD’nin oyların yüzde 25,7’sini alarak birinci geldiği duyurulmuştu.
Seçim sonuçları kesinleşirse Angela Merkel döneminde aile bakanı olarak da görev yapan 43 yaşındaki Giffey, aday olmamaya karar veren SPD’li Michael Mueller’den görevi devralacak.
SPD oyların yüzde 21,4’ünü alarak 2016’daki yüzde 21,6 seviyesinin biraz altında kalırken, Yeşiller yüzde 18,9 ile 2016’daki yüzde 15,2 seviyesini yukarı taşımayı başardı. Aşırı solcu Linke partisinin oy oranı ise yüzde 15,5’ten yüzde 14’e geriledi.
Bu sonuçlara göre SPD, Berlin’i Yeşiller ve Linke’nin içinde olduğu mevcut koalisyonla yönetmeye devam edecek.