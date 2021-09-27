Berlin, ilk kez kadın bir belediye başkanınca yönetilecek

Şu aralar Türkiye’de Kürt sorunu olmadığını söyleyenlerin, bunu seçim kaygısıyla yaptığı malum. Aynı insanlar birkaç yıl önce ‘Kürt sorunu vardır’, diyordu. Böyle bir açmazın olmadığını savunanların bir kısmı ise, sorunu ‘terör’ sözcüğüyle çerçevelemekten yana.