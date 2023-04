Berkant Gültekin: AKP iktidarı bir insan olsa, bu Bekir Bozdağ olurdu

Bekir Bozdağ, “Millet İttifakı’na giden her oy teröre nefes olur” dedi. Bozdağ aynı konuşmasında “14 Mayıs akşamı ya şampanya patlatıp bunu sabaha kadar kutlayanlar olacak ya da temiz alnını şükür için secdeye koyup Rabbine hamdedenler olacak” sözlerini de sarf ederek bir arada yaşam umuduna bir dinamit daha fırlattı. Hem de “Adalet Bakanı” sıfatıyla…

Bu iktidar döneminde iki kez Başbakan Yardımcılığına, üç kez de Adalet Bakanlığına getirilen Bekir Bozdağ, “özel” bir siyasi şahsiyet. Fetullahçı çeteye açık destek, inanç sömürüsü, farklı yaşam biçimlerini hedef alma, çocuk istismarını “küçüğün rızası” diye yumuşatma, iftira, kirli siyasi dil, kutuplaştırma, utanmama, riyakarlık, yanar dönerlik, her daim siyasi imtiyaz, yaptığının sorumluluğunu almama, hesap vermeme vs. vs. … Bunların hepsi Bozdağ’da fazlasıyla mevcut. Eğer AKP iktidarı bir insan olsa, bu kesinlikle Bekir Bozdağ olurdu. Onun kariyeri, gelecekte AKP iktidarını anlamak isteyen araştırmacılar için eşsiz bir hazine. Dolayısıyla Bozdağ’ın sözleri sadece kendi zihin haritasını değil, aynı zamanda iktidarın akıl dünyasını da yansıtıyor.

Berkant Gültekin’in yazısı