Bergama Tiyatro Festivali’ne geri sayım: Program belli oldu

Sürdürülebilir, paylaşan ve dönüşen bir festival olma hayaliyle bu yıl dördüncü kez seyircilerini ağırlamaya hazırlanan Bergama Tiyatro Festivali’nin programı belli oldu.

Fotoğraf: Pergamon Antik Tiyatrolar

11-13 Ağustos tarihlerinde Bergama’nın tarihi ve özel mekanları Asklepion Antik Tiyatro, Emre Arolat imzalı kültür merkezi BerKM, Odeon Pergamon yapımı 1936’da tamamlanan Bergama Müzesi ve Akropol başta olmak üzere 12 farklı mekanda hayat bulacak olan festival, hem ücretli hem de ücretsiz etkinlikleriyle her yaştan sanatsevere kapılarını açacak.

Festival bu sene daha ‘neşeli’

Festival her sene üzerinde durduğu ‘Yerelleşme’, ‘Sektörleşme’, ‘Kültürel Hayatın Erişilebilirliği’ ve ‘Çocuklar ve Gençler’ başlıklarının yanında bu sene ağırlığı hissedilecek komedi işleriyle festival katılımcılarını ‘neşeli’ bir programa davet ederek bir arada eğlenmenin değerini yeniden hatırlatmayı hedefliyor.

Festival boyunca kamusal alanda katılımcılarla ücretsiz olarak buluşacak pek çok etkinliğin yanı sıra ‘Deli Bayramı’, ‘Kral Übü’, ‘Afet&Diana’, ‘Pırt’ performansları; ‘Mask Atölyesi: Başkasının Çöpü Benim Hazinemdir’, ‘Geçmişten Günümüze Zeybeklik ve Zeybek Dansları’, ‘Bergama Yemekleri Tadım’ atölye çalışmaları yürütülecek. Ayrıca ‘Yürüyüşler’ başlığıyla gerçekleşecek ‘Pergamon Antik Tiyatrolar Yürüyüşü’ ile ‘Bergama Kale Mahallesinde Çok Katmanlı Bir Yürüyüş’ ve Murat Mahmutyazıcıoğlu yürütücülüğünde ‘Festival Özel’ kapsamında deneyimlenecek ‘Dan Kadıköy Oyun Okuması’ etkinliklerinin biletlerine buradan ulaşılabiliyor.

Bölgesel tiyatro ekiplerinin oyunlarından uluslararası performanslara kadar uzanan etkinlik programının detayları burada.