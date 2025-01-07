Benzine zam geldi, motorine yolda: Güncel akaryakıt fiyatları

Benzin fiyatlarına 1,27 lira zam geldi, motorindeyse 98 kuruş artış bekleniyor.
Benzin zammı bugün tabelaya yansırken motorin zammı bu gece yarısından itibaren geçerli olacak.
CNBC-e‘nin haberine göre güncel akaryakıt fiyatları şöyle:
İstanbul
Benzin 45,15-45,30 TL lira
Motorin 44,66-44,77 lira
Ankara
Benzin 45,78 lira
Motorin 45,33 lira
İzmir
Benzin 46,16 lira
Motorin 45,82 lira
Akaryakıt fiyatları nasıl belirleniyor?
Petrol Piyasası Kanunu’na göre 1 Ocak 2005’ten beri akaryakıttı Serbest Fiyatlandırma Sistemi uygulanıyor.
Sistemle birlikte akaryakıt dağıtım şirketleri, farklı fiyat politikalarına göre depo satış fiyatını belirlemekte serbest olduğu gibi, bayiler de dağıtım şirketleri tarafından kendilerine tavsiye edilen tavan pompa satış fiyatlarını uyguluyor. Bayiler bulundukları bölgenin rekabet koşullarına göre kendi pompa satış fiyatlarını uygulamakta da serbestler.
Türkiye’de perakende satış fiyatları rekabet koşulları göz önünde bulundurularak oluşturuluyor.