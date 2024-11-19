Diken

Yaramazlara biraz batar!

Benzine indirim: Güncel akaryakıt fiyatları

Benzine 62 kuruş indirim yapıldı.

Fotoğraf: AA

Brent petrol fiyatlarında dalgalanmayla, benzin, motorin ve LPG fiyatları da değişkenlik göstermeye devam ediyor.


İndirimli fiyat gece itibarıyla tabelalara yansıdı. Ekonomim‘in haberine göre benzine 62 kuruş indirim geldi.

Üç büyük şehirdeki güncel akaryakıt fiyatları (litre) şöyle…

İstanbul Avrupa yakası:

  • Benzin: 42,33 lira
  • Motorin: 42,90 lira
  • LPG: 26,03 lira

İstanbul Anadolu yakası:

  • Benzin: 42,22 lira
  • Motorin: 42,85 lira
  • LPG: 25,49 lira

Ankara:

  • Benzin: 42,75 lira
  • Motorin: 43,46 lira
  • LPG: 26,04 lira

İzmir:

  • Benzin: 43,24 lira
  • Motorin: 43,96 lira
  • LPG: 25,94 lira
Benzine 62 kuruş indirim

SON HABERLER