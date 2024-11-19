Benzine indirim: Güncel akaryakıt fiyatları

Benzine 62 kuruş indirim yapıldı.
Brent petrol fiyatlarında dalgalanmayla, benzin, motorin ve LPG fiyatları da değişkenlik göstermeye devam ediyor.
İndirimli fiyat gece itibarıyla tabelalara yansıdı. Ekonomim‘in haberine göre benzine 62 kuruş indirim geldi.
Üç büyük şehirdeki güncel akaryakıt fiyatları (litre) şöyle…
İstanbul Avrupa yakası:
- Benzin: 42,33 lira
- Motorin: 42,90 lira
- LPG: 26,03 lira
İstanbul Anadolu yakası:
- Benzin: 42,22 lira
- Motorin: 42,85 lira
- LPG: 25,49 lira
Ankara:
- Benzin: 42,75 lira
- Motorin: 43,46 lira
- LPG: 26,04 lira
İzmir:
- Benzin: 43,24 lira
- Motorin: 43,96 lira
- LPG: 25,94 lira