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Yaramazlara biraz batar!

Benzincide soygun: 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Batman’ın Beşiri ilçesindeki bir benzinciye düzenlenen soygunda 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre üç saldırgan Beşiri-Siirt karayolunun İkiköprü beldesindeki akaryakıt istasyonuna saat 03:30 civarında girdi.


İşletme sahibinin oğlu Ahmet Eren’i silahla vurarak başından ve göğsünden yaralayan saldırganlar, iki çalışanı da el ve ayaklarından bağladıktan sonra kasadaki paraları çalıp kaçtı.

Çalışanlardan birinin ipleri gevşeterek durumu telefonla jandarmaya bildirmesi üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Eren’in hayatını kaybettiğini belirledi.

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), faillerin yakalanması için çalışma başlattı.

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