Diken

Yaramazlara biraz batar!

Benfica başkanına ev hapsi: 3 milyon avro kefalet öderse serbest kalabilir

Portekiz’de mahkeme, vergi kaçırma ve kara para aklama iddiasıyla gözaltına alınan Benfica kulübünün başkanı Luis Filipe Vieira’yı (72) ev hapsine mahkum etti. Vieira’nın 3 milyon avroluk (30,86 milyon lira) kefalet bedelini ödediği takdirde serbest kalabileceği açıklandı.

Fotoğraf: sicnoticias.pt

Savcılığın açıklamasında, çarşamba günü gözaltına alınan Vieira’nın devlete ve bir grup şirkete toplamda 100 milyon avroyu aşan büyük kayıplar yaşattığı belirtilmişti. 2003’ten beri Benfica’nın başkanlığını yapan Vieira’nın, cuma günü görevi askıya alınmıştı. Onun yerine kulübün eski oyuncularından ve başkan yardımcılığı görevini yürüten Rui Costa’nın geçici başkan olduğu açıklanmıştı.


Avukatları Vieira’nın suçsuz olduğunu savunurken dün başkent Lizbon’daki mahkemenin hakimi kefalet ücreti ödenene kadar ev hapsinde kalacağına hükmetti. Pasaportunu teslim etmesi istenen Vieira’nın kefalet ücretini ödemek için 20 gün süresi var.

SON HABERLER

TRT arazilerinden ‘rant’ kokusu yükseliyor: Katarlılara ödenen kira ise ‘ticari sır’

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu’nun (TRT) deprem gerekçesiyle boşaltılan İstanbul’un Ulus ve Harbiye semtlerindeki binalarını kapsayan arazilerden rant kokusu yükseliyor. Boşaltma işlemiyle eş zamanlı olarak Çekmeköy ilçesindeki askeri bir alan imar değişikliğiyle yapılaşmaya açıldı. Söz konusu alanda TRT’ye de yer ayrıldı. Bu, boşaltılan binalara geri dönülmeyeceği kanaatini güçlendirdi. Öte yandan şu an TRT yayınlarının yapıldığı ve Katarlılara ait Bein Connect tesislerine ne kadar kira ödendiği meçhul. TRT Genel Müdürlüğü kira bedeli ve süresine ilişkin soruları ‘ticari sır’ diye yanıtlamadı.

‘Kutsal devlet’ ve bir teferruat olarak insan/yurttaş

Devlet, çok farklı yönde düşünür görünenleri bir çırpıda ortaklaştıran bir olgu. Üzerine ortaklaşılan ‘değerler’ yalnızca tarihsel deneyimin değil, onun büyük dişlilerinden olan eğitim tornasının da ürünü tabii. İşte, ‘yer altından notlar’ konusunda muhalefetin biraz suskun, biraz ikircikli tavrının nedenlerinden birinin, bu düşünce/duygu olduğu kanısındayım. ‘Devlet’ düşüncesine ve o düşünceyi ayakta tutan ‘müesses nizam’ ilkelerine duyulan sadakat.