Benfica başkanına ev hapsi: 3 milyon avro kefalet öderse serbest kalabilir

Portekiz’de mahkeme, vergi kaçırma ve kara para aklama iddiasıyla gözaltına alınan Benfica kulübünün başkanı Luis Filipe Vieira’yı (72) ev hapsine mahkum etti. Vieira’nın 3 milyon avroluk (30,86 milyon lira) kefalet bedelini ödediği takdirde serbest kalabileceği açıklandı.

Fotoğraf: sicnoticias.pt

Savcılığın açıklamasında, çarşamba günü gözaltına alınan Vieira’nın devlete ve bir grup şirkete toplamda 100 milyon avroyu aşan büyük kayıplar yaşattığı belirtilmişti. 2003’ten beri Benfica’nın başkanlığını yapan Vieira’nın, cuma günü görevi askıya alınmıştı. Onun yerine kulübün eski oyuncularından ve başkan yardımcılığı görevini yürüten Rui Costa’nın geçici başkan olduğu açıklanmıştı.

Avukatları Vieira’nın suçsuz olduğunu savunurken dün başkent Lizbon’daki mahkemenin hakimi kefalet ücreti ödenene kadar ev hapsinde kalacağına hükmetti. Pasaportunu teslim etmesi istenen Vieira’nın kefalet ücretini ödemek için 20 gün süresi var.