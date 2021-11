Benedict Cumberbatch yeni filmi için ‘kokuşmuş’

Benedict Cumberbatch yeni filmi ‘The Power of The Dog’da karakterini başarıyla canladırmak için neleri göze aldığını anlattı.

Fotoğraf: Netflix

Yakında Netflix’te gösterimde olacak ‘Western’ türündeki film için tek eliyle sigara sarmayı öğrenen Cumberbatch performansı sırasında içtiği sigaralar nedeniyle üç kez nikotin zehirlenmesi yaşadığını söyledi.

Esquire’a konuşan Britanyalı oyuncu, Thomas Savage’ın western romanından uyarlanan filmde canlandırdğı Phil Burbank karakterinin çok fazla sigara içtiğini belirterek “Filtresiz sarma sigaralar, arka arkaya çekilen sahneler… Bu kadar sigara içmek zorunda kalmak gerçekten korkunç” dedi.

Cumberbatch, kendisini 1920’lerde Montana’da bir çiftlik sahibi karakterinin becerileriyle donatmak için ayrıca at nalı yapmayı ve ahşap oymacılığını da öğrenmiş.

Metod oyunculuğunun sınırlarını zorlayan Cumberbatch karaktere daha iyi girebilmek için yıkanmayı bıraktığını söyledi: “O kötü kokunun üzerimde olmasını istedim. Odadaki insanlar nasıl koktuğumu bilsin istedim. Çok zorlandım çünkü sadece provalar için değil nomral hayatımda da yemek yemeye ya da arkadaşlarımla buluşmaya da öyle gidiyordum. Temizlik için gelen kadından utanıyordum.”

Cumberbatch ayrıca o döndemde kendisine gerçek ismiyle seslenenlere yanıt vermediğini anlattı.