Ben Affleck Netflix’i ‘üretim bandı’na benzetti: Kaliteli film çıkması imkansız

ABD’li oyuncu Ben Affleck, geçen hafta katıldığı bir konferansta Netflix’ten kaliteli filmler çıkmasının mümkün olmadığını söyledi.

Ben Affleck (sağda) ve yakın arkadaşı ve ortağı Matt Damon, geçen yıl Venedik Film Festivali’nde.

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Affleck, geçen hafta katıldığı New York Times gazetesinin DealBook Konferansı’nda, ‘iyi bir film yapmanın dikkat, özveri ve çalışma gerektirdiğini’ anlatarak, Netflix’e gibi seri üretime dayalı platformlarda bunun mümkün olmadığını söyledi: “Netflix’in orijinal yapımlar sorumlusu Scott Stuber, gerçekten sevdiğim, gerçekten yetenekli ve zeki bir adam, bu imkansız bir iş.”

Peki iyi bir film nerede, nasıl yapılır? Affleck’e sorarsanız bu soruya “Artists Equity” diye cevap verecektir.

Affleck ve yakın dostu Matt Damon, uzun bir aradan sonra yine profesyonel anlamda partner oldu ve geçen aylarda Artists Equity adlı stüdyoyu kurdu.

İkilinin amacı, sayıca az da olsa insanlara dokunan özel ve özenli yapımlara imza atmak. Daha da önemlisi, yapımlardan elde edilen geliri oyuncu ve diğer yaratıcı ekiplere daha adil bir şekilde dağıtmak.