Belediyeyle anlaşmazlığa düşen adam ‘Yeter’ deyip kendini ve eşini ateşe verdi

Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde belediye binası önünde bir adam polislerin gözü önünde eşi ve çocuğuyla birlikte kendini ateşe verdi.

Polislerin adama müdahale etmemesi, itfaiyenin bile çağrılmaması dikkat çekti.

Belediye de olayla alakası bulunmadığını savunup adamın ‘akli dengesinin bozuk’ olduğunu öne sürdü.

Görsel: Twitter

DHA’nın haberine göre olay saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Kocahacılı Mahallesi’ndeki yol yapım çalışması nedeniyle yerel yönetimle anlaşmazlığa düşen Mesut D., bir bidon benzin ayıp eşi ve çocuğuyla belediye binasının önüne gitti.

Adam, “Yeter ulan yeter, muhtara başka vatandaşa başka…. Satıldı mı ulan bu memleket” diye bağırdı.

Kendisini sözle vazgeçirmeye zabıta ve polislere çıkışan Mesut D., dakikalarca süren ikna çabası sonuçsuz kalınca çakmakla kendini ve eşini ateşe verdi.

Polisin fiziki müdahalede bulunmaması, yangın söndürme tüpü getirilmemesi ve itfaiyeye haber verilmemesi dikkat çekti.

Alevler polis, zabıta ve yurttaşların çabasıyla söndürüldü. Bir polis memuru ve bir zabıta hafif yaralandı.

Mesut D. ve eşinin vücudunda ikinci derece yanık tespit edildi.

Polis, soruşturma başlattı.

Belediyeden ‘akli dengesi bozuk’ savunması

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Mesut D.’nin ‘psikolojik sıkıntısı olan bir vatandaş’ olduğunu savundu.

Öztürk, “Olayın belediyeyle uzaktan yakından alakası yok. Çünkü şahsın biraz psikolojik sıkıntılarının olduğu emniyet ve jandarma kayıtlarında var” dedi.

Belediyeden gelen yazılı açıklamada da benzer ifadeler kullanıldı.

“Bugün ilçemiz Kocahacılı Mahallesi’ne yol ölçümü için giden belediye personellerimize akli dengesi yerinde olmayan bir vatandaş silah çekmiş ve ölümle tehdit etmiş, belediye aracınıysa yakmaya çalışmıştır. Ardından aynı vatandaş ailesi ile birlikte belediyemiz önüne gelmiş, belediyemiz ile alakası olmayan bir konu nedeniyle belediyemizi suçlamış, getirmiş olduğu benzin ile kendini, eşini, polis memurunu ve belediyemiz personellerini ateşe vermiştir. Bu elim olay bizi derinden üzmüştür. Bu olayda yaralanan polis memurumuza, belediye personellerimize ve vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz.”