Belçika’nın yakaladığı tonlarca kokainle başı dertte: Mafya basmadan yakmaya çalışıyorlar

Belçika’nın Anvers (Antwerp) limanında düzenlenen operasyonlarda rekor miktarda kokain ele geçirilmişti. Bu uyuşturucunun yakılması için tesisler yetersiz kaldı.

Savcılık, suç örgütlerinin, onlarca ton kokaini geri alabilmek için gümrük depolarını basabileceğini düşünüyor.

Kokain operasyonuna ilişkin arşiv fotoğraf (AA)

BBC Türkçe’nin Belçika merkezli De Standaard gazetesine dayandırdığı habere göre 2021’de Anvers limanında yaklaşık 90 ton kokain yakalandı.

Halen devam eden operasyonlar kapsamında, bu yıl yakalanan kokain miktarının 100 tonu geçerek, yeni bir rekor kıracağı düşünülüyor.

Piyasa değeri 5 milyar avrodan fazla olan uyuşturucular, yakılarak imha edilmek üzere limandaki gümrük depolarında saklanıyor. Ama yetkililere göre, bu durum ciddi bir güvenlik sorunu yaratıyor.

Anvers savcısı Franky De Keyser’e göre gümrük depolarında kokain stoku o kadar büyük ki, suç örgütleri, yakalattıkları uyuşturucuyu geri almak için her an burayı basabilir.

Anvers polisi, olası bir mafya baskınına karşı gümrük depolarını korumak için fazladan önlemler alıyor. Çünkü mafya 2019’da bir gümrük deposundan kokain çalmaya çalışmıştı.

İmha için yeterli tesis yok

Gümrük yetkililerine göre, uyuşturucunun hızla imha edilmesi zor. Lisanslı yakma fırınlarının teknik sınırlamaları ve çevre standartları nedeniyle süreç yavaş ilerliyor.

Adalet Bakanı Vincent Van Quickenborne, yakma tesislerinin büyük miktarlarda kokaini tek seferde imha etmesinin zor olduğunu belirtiyor.

Çünkü bakana göre, kokain yakıldığında, fırınının filtreleri için çok zararlı maddeler açığa çıkıyor. Bu nedenle seans başına en fazla 1 ya da 1,5 ton kokain yakılabiliyor.

Uyuşturucular randevuyla imha edildiği için, yargı, polis ve gümrük yetkililerinin bunu planlaması gerekiyor.

Gümrük ve Özel Tüketim Genel Müdürü Kristian Vanderwaeren, “Bu nedenle ne kadar çok kokain ele geçirirseniz, imhası için o kadar çok zamana ihtiyacınız olur” diyor.

Adalet Bakanı Van Quickenborne, Anvers Belediyesi’yle ortak çözüm aradıklarını belirterek, ek yakma kapasitesi aradıklarını vurguluyor.

Anvers’in kendi yakma fırını var ama kokaini imha etme izni yok. Bu nedenle gerekli iznin ve kapasite artırımı için Flaman Çevre Bakanı Zuhal Demir’le temasa geçildiği belirtiliyor.