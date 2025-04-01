Belçika'da tecavüzden suçlu bulunan öğrenciye ceza verilmedi

Belçika’da tecavüzden suçlu bulunan üniversite öğrencisine ceza verilmedi.

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Mahkeme dosyasına göre 8 Kasım 2023’te Leuven’de arkadaşlarıyla birlikte Cadılar Bayramı partisine giden tıp fakültesi öğrencisi kadın sarhoş oldu. Fenalaşan genç kadın, yardım amacıyla yanına gelen bir erkek tıp öğrencisiyle yürüyüşe çıktı. İkili yürüyüşün ardından erkeğin evine gitti ve ilişkiye girdi.

Olup bitenler ‘tecavüz’ suçlamasıyla yargıya taşındı.

Sanık mahkemede kadından açıkça rıza aldığını öne sürdü.

Savcılık ise ‘sanığın mağdurun sarhoşluğundan faydalandığını, kadının bilinçli onay verecek durumda olmadığını’ belirterek tehcirli üç yıl hapis cezası talep etti.

Sanık, sabıka kaydının kariyerini zora sokacağını, bu nedenle ceza verilmemesini istedi.

Belçika’nın kamu yayıncısı VRT‘ye göre mahkeme, 24 yaşındaki öğrenci için ‘sanığın genç olması, sabıka kaydının bulunmaması ve hem özel hayatında hem de mesleki olarak yetenekli ve kendini adamış bir kişi’ olduğu gerekçesiyle mahkûmiyet kararına rağmen ceza uygulamadı.

Sanık ancak gelecekte başka bir suç işlemesi hâlinde bu tecavüzden mahkum edilecek.

Mağdur kadının avukatı, “Müvekkillim için tecavüz edildiğinin kabul edilmesi ve sanığın suçlu olduğunun tescillenmesi önemliydi” dedi.