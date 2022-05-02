Belçika, Türkiye’den ‘terminatör böcek’ ithal etti

Belçika, ormanların en büyük düşmanlarından çam kese kurduyla mücadele amacıyla Türkiye’den 100 adet ‘terminatör böcek’ (Calosoma Sycophanta) ithal etti.

Fotoğraf: AA

BBC Türkçe’den Yusuf Özkan’ın haberine göre Belçika’da zamanla nesli tükenen böcekler, biyolojik mücadele amacıyla Türkiye’deki laboratuvarlarda üretilerek doğaya salınıyor. Çam kese kurdu, Belçika ve Hollanda’da son yıllarda doğa açısından en büyük sorunlardan biri olarak görülüyor.

Özellikle kızıl çam ailesine mensup ağaçların öz suyunu emerek ve yapraklarını yiyerek zayıflamasına neden oluyor, insan sağlığına da zarar veriyor.

Belçika’da, Anvers ve Limburg’daki yetkililer, ormanlık alanlardaki çam kese kurdu sorununu ortadan kaldırmak için Türkiye’den yardım istedi. İthal edilen terminatör böcekler kese kurdunun doğal düşmanı. Kese kurdu yumurtalarıyla besleniyor ve bunları ortadan kaldırarak, ormanların zarar görmesini önlüyor.

Türkiye’den alınan terminatör böcekler, mayıs ayı boyunca çam kese kurdu yuvalarına bırakılacak.

Belçika’daki pilot uygulamanın sorumlusu Ann Milbau, böceğin, diğer hayvan türleri için tehdit oluşturmadığını ve doğaya zarar vermediğini söyledi.