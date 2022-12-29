Belarus devlet ajansı: Topraklarımıza Ukrayna füzesi düştü

Belarus devlet ajansı BelTA, Ukrayna’ya ait bir S-300 füzesinin Belarus topraklarına düştüğünü yazdı.

Fotoğraf: Reuters (Temsili)

Rusya, Ukrayna’ya yönelik en büyük füze saldırılarını düzenliyor. Bu sırada Belarus ajansı, Ukrayna’ya ait bir S-300 füzesinin sabah saatlerinde Belarus topraklarına düştüğünü yayınladı. Ajans, füzenin Ukrayna’dan atıldığını dile getirdi. İddiaya göre, füze boş bir tarım arazisine düştü. Ölü ve yaralı sayısıyla ilgili herhangi bir bilgi geçilmedi.

Belarus, füzenin Rus roketlerine karşı atılıp atılmadığını araştırıyor.

S-300, hem Rusya hem de Ukrayna tarafından kullanılan bir hava savunma füzesi. Geçen ay, Rus füzelerini imha etmek amacıyla Ukrayna tarafından ateşlenen bir S-300 füzesi Polonya’ya düşmüştü. Füzenin ilk başta Rusya tarafından atıldığı iddia edilmiş ve NATO’nun resmen savaşa girmesi gündem edilmişti.