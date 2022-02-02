Bel ağrısı çekmemek için ideal uyku pozisyonu hangisi?

Hareketin azaldığı, çalışanların çoğunun bilgisayar başında ve pek de ideal olmayan pozisyonlarda oturarak çalıştığı bir dünyada bel ağrısından muzdarip olmayanların sayısı az. Nasıl oturduğumuz kadar hangi pozisyonda uykuya daldığımız da ağrılarda ve dolayısıyla ağrıyı engelleme de etken. Peki bel ağrısı çekmemek için en ideal uyku pozisyonu nasıl olmalı?

Uykuyla ilgili araştırma, tavsiye ve yatak, yastık gibi ürünlerle ilgili bilgilerin yayınlandığı ‘Each Night’ adlı blogda yazan uyku uzmanı Narwan Amini’ye göre ‘yan yatmak’ en sağlıklı pozisyon. Daily Mail gazetesinin okurlarıyla tavsiyelerini paylaştığı Amini, bel ağrılarını asgari düzeye indirmek, omurgaya destek vermek isteyenler için en yararlı uyuma şeklinin bu olduğunun altını çiziyor.

Fotoğraf: bocaratondentalsleepmedicine.com

Amini’ye göre yan yatmak, beynin vücuttaki atıkları temizlemesine en çok yardım eden pozisyon olduğu için beyin açısından da en doğru pozisyon. Hatta Parkinson ve Alzheimer’a yakalanma riskini bile azaltabilir.

“Yumuşakla orta yumuşaklık arasında bir yatakta yan yatmanız en ideali” diyen Amini, hamilelerin sol tarafa doğru yatmalarını tavsiye ediyor. Hamileler dışındaki herkesin sağ tarafına doğru yan yatmaları halinde daha çabuk uykuya dalacağını ifade ediyor.

Fotoğraf: prairiespine.com

Uyku uzmanına göre en kötü ve sağlıksız pozisyon ise yüzükoyun yatmak. Bu şekilde uyumak bel, boyun ağrısına, eklemlerde sızlamaya ve kaslarda gerginliğe neden olabiliyor.