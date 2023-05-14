Bekir Ağırdır ‘Panik yok’ dedi: Buradan bir mana çıkmaz

Araştırmacı Bekir Ağırdır, cumhurbaşkanlığı seçiminde açıklanan ilk verilere göre yorum yapmamak gerektiğinin altını çizerek “Şu an panik yapmak için çok erken. Buradan bir mana çıkmaz” dedi.

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Akşam saat 17:00 itibariyle kapanan sandıklardan ilk veriler gelmeye başladı.

FOX TV’de Anadolu Ajansı’nın son verilerini değerlendiren Ağırdır, yorum yapmak için erken olduğunu söyledi.

Panik yapıp endişelenmemek gerektiğini belirten Ağırdır, açılan sandık oranının yüzde 40’lara geldiğinde konuşmanın anlamlı olduğunu kaydetti: “Buradan bir mana çıkmaz. Bu memleketin insanları seçmen hakkını kullanmak açısından müthiş. Aylardır ‘Bu mu olur’, ‘şu olur’ gibi bir sürü hikaye anlatıldı hiçbir şey olmadı. Henüz yorum yapmak, endişelenmek, hile mi yapılıyor diye kaygılanmak için çok erken. Açılan sandık oranı yüzde 40’lara geldiği seviyede konuşmak lazım. Anlamlar biçmek için henüz çok erken. Saat 20.00’dan itibaren bakmak lazım. Hangi aday 27 milyona ulaşıyorsa seçim ilk turda bitecek.”