Bekir Ağırdır beni niçin yalanladı?

LEVENT GÜLTEKİN

Böyle bir yazı yazmak zorunda kaldığım için çok üzgünüm.

İki nedenle üzgünüm.

Üzgünüm çünkü Konda Araştırma Şirketi Başkanı Bekir Ağırdır görüşlerine kıymet verdiğim, hukukum da olan biri.

Hukukum olan biriyle böyle anlamsız bir tartışma yaşıyor olmak beni fazlasıyla rahatsız ediyor.

Diğer yandan ülke bu haldeyken, ciddi sorunlarımız, dertlerimiz varken gündeminizi böyle bir konuyla meşgul ettiğim için çok üzgünüm.

Ama Bekir beyin beni yalanladığı sözlerine karşı bir açıklama yapmak zorundayım.

Türkiye’nin son 20 yılın anlattığım, ‘Kasırga’ ismini verdiğim bir kitap yazdım.

Kitapta son 20 yılda mevcut iktidarın varlığını sürdürmesini kolaylaştıran her olayın arka planını anlattım.

O olaylardan biri de 2018 cumhurbaşkanlığı seçime muhalefetin ortak adayla yarışa katılma çabasının nasıl boşa çıkarıldığıydı.

“Şu aday olmalıydı, olsaydı iyi olurdu” demeden bildiklerim ve gördüklerim çerçevesinde sadece olayın arka planını aktardım.

Olayı anlatırken hem muhalefet liderlerinin hem de Abdullah Gül’ün ortak aday fikrine ikna olmasının nedeninin, ‘Konda Araştırma Şirketi Başkanı Bekir Ağırdır’ın yaptığını söylediği ve liderlere sunduğu anket olduğunu’ yazdım.

Fakat Bekir bey dün böyle bir anket yapmadığını öne sürerek beni bir anlamda yalan söyleyen biri durumuna düşürdü.

Ne o zaman ne şimdi, ne Gül için ne başka bir isim için ne anketimiz ne de liderlere önerimiz olmadı. Ne bizden böyle araştırma istendi ne de biz yaptık. https://t.co/vlDMOQ6o1b — Bekir Ağırdır (@BekirAgirdir) April 18, 2022

Bekir beyin açıklamasından sonra o sürecin içinde bulunan yaklaşık 20 kişiyle konuştum.

Hepsi de Bekir beyin bu açıklamasına çok şaşırdığını söyledi.

Bekir bey herkesin bildiği bir konuyu niçin yalanlama ihtiyacı hissetti, gerçekten anlamadım.

Ne olmuştu?

O yüzden müsaade ederseniz süreci bir kez daha anlatayım.

2018 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde muhalefet bir ortak aday arayışındaydı.

Abdullah Gül ismini ortaya ilk kim attı bilmiyorum ama bu işin olması için liderler arasında mekik dokuyan isimlerden birisi de Bekir Ağırdır’dı.

Elindeki anketlere dayanarak o dönemde kazanacak ismin Abdullah Gül olduğunu muhalefet liderlerine söyledi. Sonrasında da Abdullah Gül’e giderek, “Elimizdeki anketler kazanacak kişinin siz olduğunu söylüyor. O nedenle lütfen muhalefetin adaylık teklifini kabul edin” diyerek Gül’ü ikna etmeye çalıştı.

Ben bu bilgileri hem Abdullah Gül’den hem de sürecin içindeki onlarca kişiden dinledim.

Dahası Bekir beyle beraber katıldığımız bazı toplantılarda sürecin ayrıntılarını bizzat kendisinden de dinledim. İyi niyetle nasıl çabaladığını, liderleri ikna etmek için nasıl uğraştığını, Gül’ü ikna etmek için defalarca görüşmeye gittiğini bizzat kendisi anlattı.

Tüm bunlara rağmen çıkıp, “Hayır ben böyle bir anket yapmadım” demesi hakikaten anlaşılır bir şey değil.

Anlaşılmaz ve üzüntü verici

Bekir bey,

Elinizdeki anketi muhalefet liderlerine sunarak onları Abdullah Gül’ün ortak adaylığına ikna etmeye çalışmadınız mı?

Muhalefet liderleri “Tamam” dedikten sonra Abdullah Gül’ün Ayazağa’daki ofisine gidip, “Elimizdeki anketlere göre bir tek siz kazanıyorsunuz, lütfen muhalefetin ortak adaylık teklifini kabul edin” demediniz mi?

Abdullah Gül, sizin ikna çabalarınız sonucunda bu teklife “Evet” demedi mi?

Bu olumlu cevabı alıp muhalefet liderlerine götürmediniz mi?

Sizin çabalarınız sonucunda taraflar anlaşmadı mı?

Sonra bir muhalefet partisi bir gece fikrini değiştirdiği için bu ortak adaylık projesi rafa kalkmadı mı?

Fikir değiştiren muhalefet partisi size gelip niçin fikir değiştirdiğini anlattığında ileri sürdüğü gerekçeye çok şaşırdığınızı söylemediniz mi?

Abdullah Gül bana kendisini ikna edenlerden birinin siz olduğunu söyledi.

Dahası ben bu süreci bu şekilde sizden de dinledim.

Bu gizli saklı bir olay değil ki.

O dönemde ülkedeki gidişatı durdurmak için herkes kendince bir çaba içindeydi.

Siz de kendinizce bir çaba içindeydiniz.

Şimdi bütün bunları inkâr etmek olacak şey mi?

Yazdığım kitapta sizin çabanızın iyi niyetine de vurgu yaptım ve sadece o dönemin siyasi aktörlerine sunduğunuz bir anket verisi paylaştım.

Böyle bir anket yaptınız mı, yoksa elinizde anket varmış gibi mi yapıp liderlerle konuştunuz, ben bunu nereden bileyim?

Hakikaten hem anlaşılmaz hem de üzüntü verici bir durum.

Bugünlerde özellikle sosyal medyada Abdullah Gül’ün, muhalefet cephesinin muhtemel ortak adaylığına karşı güçlü bir tepki var ve bundan dolayı Gül’ün muhalefetin cumhurbaşkanı adayı olacağına ihtimal vermiyorum.

Böyle bir ihtimal bana göre masada bile yok. Bu tartışma muhalefete zarar verdiği halde kimileri bu tartışmayı sürdürmekten vazgeçmiyor.

Sanırım Bekir bey, Gül aleyhine oluşan bu tepkilerin hedefi olmamak için herkesin bildiği bir bilgiyi yalanladı ve bana çok ayıp etti.