Hakkari emniyet müdürü, Nevruz’a katılan çocuklara pamuk şeker dağıttı

Hakkari'de Newroz kutlaması sırasında Hakkari Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, Meral Danış Beştaş sahnede konuşurken ellerinde HDP bayrağı olan çocuklara pamuk şeker veriyor. Basının isteği üzerine birlikte fotoğraf da çekiyor. Yani Allah var. Kötü bir şey değil. Ama ilginç! pic.twitter.com/olY7psbUzF