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Yaramazlara biraz batar!

Hakkari emniyet müdürü, Nevruz’a katılan çocuklara pamuk şeker dağıttı

Hakkari Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar’ın, yardımcılarıyla birlikte HDP’nin düzenlediği Nevruz programında çocuklara pamuk şeker dağıtması beğeni topladı.

Görsel: Twitter

HDP Hakkari İl Başkanlığı’nın Sümbül Dağı eteklerindeki otogar alanında 19 Mart’ta düzenlediği Nevruz’a yüzlerce kişi katıldı.


İHA’nın haberine göre alana gelen Hakkari İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar ve beraberindeki emniyet müdür yardımcıları, vatandaşlarla sohbet ederek Nevruz bayramını kutladı. Çocukları kucaklayarak seven Müdür Pınar, onlara pamuk şeker dağıttı.

Çocuklar da Pınar’la birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

Bu hareket hem alanda hem de sosyal medyada beğeni topladı.

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