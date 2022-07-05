Bedelli askerlik ücreti 80 bin lirayı aştı: Üç yılda 2,5 kat arttı

56 bin 507 lira olan bedelli askerlik ücreti, altı aylık enflasyon artışına göre zamlanacak. Buna göre askerliği bedelli yapmak isteyenlerin ödeyeceği miktar 80 bin 64 TL olarak hesaplandı.

Bedelli askerlik ücretleri üç yılda 2,5 kat arttı.

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Altı aylık enflasyon baz alınarak hesaplanan bedelli askerlik ücreti, 2022 başında 56 bin 507 lira olarak belirlenmişti.

Haziran enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte memur katsayısındaki artışın belirlenmesiyle bedelli askerlik ücretleri de yeniden hesaplandı.

Bedelli askerlik ücreti, 2022’nin temmuz-aralık dönemi için 80 bin 64 lira olarak hesaplandı fakat tam tutarı Milli Savunma Bakanlığı’nın duyurması bekleniyor.

Nasıl hesaplanıyor?

Bedelli askerlikte tutar, 240 bin göstergeyle ‘memur aylık katsayısı’nın çarpımıyla hesaplanıyor.

Hesaplanan formül şöyle: 240000 x 0,333603 = 80064

Son üç yılda yüzde 155 artış

Bedelli askerlik son üç yılda yüzde 155 arttı.

Dönemler arasındaki artış şöyle.:

2019 Haziran: 31 bin 343 TL

2019 Haziran-Aralık: 31 bin 230 TL

2020 Ocak-Haziran: 35 bin 54 TL

2020 Temmuz-Aralık: 37 bin 70 TL

2021 Ocak-Haziran: 39 bin 788 TL

2021 Temmuz Aralık: 43 bin 150 TL

2022 Ocak-Haziran: 56 bin 507 TL

Krediyle 100 bin TL’yi aşıyor

Bedelli askerlik için kredi çekmek isteyenler, 24 ayda 4 bin 500 TL’nin üstündeki taksitlerle toplamda 105 bin ila 120 bin TL ödeyecek.