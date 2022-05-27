Bedava suşi için adını ‘Somon’ yapanlardan bazıları Somon kaldı

Tayvan’da bir restoranın kampanyası nedeniyle adını ‘Somon‘ olarak değiştiren yüzlerce kişiden bazıları bu isimle kaldı.

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Geçen yıl mart ayında restoranın, adında ‘somon‘ kelimesi olanlara yönelik kampanyasından yararlanmak için birçok kişi ismini değiştirmeye kalkınca yetkililer ‘durun artık‘ çağrısı yapmak zorunda kalmıştı.

Yerel medyanın ‘somon kaosu’ olarak adlandırdığı olayda birkaç günde çoğunluğu gençlerden oluşan yüzlerce kişi adını değiştirmek için devlet dairelerine başvurmuştu.

Bu çılgınlığın sebebi ise bir restoranın isminde ‘gui yu‘ (Çin alfabesindeki karakterlerle somon) olanlara yönelik düzenlediği iki gün sürecek ‘yiyebildiğiniz kadar suşi‘ kampanyasıydı.

Kampanya için 331 kişi başvuruda bulunarak adını resmi olarak değiştirmişti.

Bu çılgınlık sona erdikten sonra çoğu Somon yeniden resmi değişikliğe giderek eski adına geri döndü.

Ancak bazıları Somon kaldı çünkü Tayvan’da vatandaşların üç kez resmi olarak isim değiştirme hakkı var.

Meclis gündemine giren mesele farklı boyutlarıyla tartışıldı. İktidar ve muhalefet partileri somon ismiyle kalanlar içim ya da başka ‘somon kaosu’ yaşanmaması için yasada değişiklik yapılmasını teklif etti.

Yeni Güç partisiden Chiu Hsien-chih bazılarının üç isim değişikliği hakkını kullandığını ve bir daha isimlerini eski haline getiremediğine dikkat çekti.

Bazı vekillerse isim değişikliği yapmanın daha zor hale getirilerek bir daha benzer bir kaosun yaşanmasının önüne geçilmesi gerektiğini savundu.

Sosyal medyaya da yansıyan tartışmada yetişkinlerin sorumluluk sahibi olması gerektiği vurgulanarak durumun yetkililer açısında zaman kaybı olduğuna dikkat çekildi.

Bir kullanıcı “Kimliklerini fayda uğruna satan bu insanlar için nasıl kanun değişikliğine gideriz. Kendi hayatınızın sorumluluğunu alın Somonlar” diye yazdı.