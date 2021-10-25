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Yaramazlara biraz batar!

Beckham’ın ‘yüz’üne 170 milyon avro

Eski İngiliz futbolcu David Beckham’ın Katar’da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası’nın reklam yüzü olması bekleniyor. Beckham’ın Katar Futbol Federasyonu ile imzaladığı anlaşmadan kazanacağı para ise aktif kariyerine devam eden futbolcuların bile canını biraz sıkabilecek cinsten.

Fotoğraf: Reuters

Britanya basınında yer alan haberlere göre geçen hafta Katar’ın başkenti Doha’yı ziyaret eden Beckham, Katar Futbol Federasyonu yetkilileriyle görüştükten sonra bir anlaşma imzaladı.


Gelecek ay resmi olarak açıklanması beklenen ve 10 yıl sürecek anlaşma kapsamında 46 yaşındaki eski futbolcu, 2022 FIFA Dünya Kupası’nın reklam yüzü olacak.

Anlaşma süresince Katar’ın futbol elçiliği görevini de üstlenecek Beckham ayrıca ülkenin turizm ile kültür tanıtımlarında aktif rol alacak.

Beckham’ın bu anlaşma kapsamında toplam 170 milyon avro (1 milyar 925 milyon lira) gelir elde edeceği söyleniyor.

Beckham’ın kariyeri

Futbol kariyerine Tottenham altyapısında başlayan David Beckham, ardından Manchester United akademisine transfer oldu ve kariyerinin en parlak yıllarını ‘Kırmızı Şeytanlar‘ ile geçirdi. Britanya ekibinde parlamasının ardından 37,5 milyon avro karşılığında Real Madrid’e transfer olan Beckham daha sonra ise LA Galaxy, Milan ve PSG formalarını giydi.

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