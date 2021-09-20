David Beckham’ın oğlu Romeo ilk maçına çıktı

Eski yıldız futbolcu David Beckham’ın oğlu Romeo Beckham, ilk profesyonel maçına ABD’de çıktı.
Britanyalı futbolcu David Beckham, 20 yıllık kariyerini 2013 yılında Fransız ekibi PSG’de noktalamıştı.
Tıpkı babası gibi sağ kanatta görev alan 19 yaşındaki Romeo Beckham, karşılaşmada 11 numaralı formayı giydi.
Romeo, ilk 11’de başladığı maçta toplam 79 dakika süre aldı.
David Beckham’ın sahibi olduğu Amerikan 1’inci Futbol Ligi (MLS) ekiplerinden Inter Miami’nin rezerv takımı Fort Lauderdale ile South Georgia Tormenta arasında karşılaşma 2-2’lik eşitlikle sonuçlandı.
Karşılaşma sonrası Instagram’dan duygularını aktaran Romeo şunları söyledi: “İlk profesyonel maçıma çıktığım için çok mutluyum. İkinci karşılaşmaya şimdiden odaklandım.”