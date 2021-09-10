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Yaramazlara biraz batar!

Bebeğine Vladimir Putin ismini vermek isteyen çifte izin çıkmadı: İlerde travma yaratabilir

İsveç’te bebeğine Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’in adını koymak isteyen aileye izin çıkmadı.

Fotoğraf: Reuters

Devlet radyosu SR’nin haberine göre Laholms’da yaşayan çifte vergi dairesince söz konusu ismin ‘gelecekte çocukta tramvaya sebep olabileceği’ söylendi.


AA’nın aktardığına göre ayrıca ‘güçlü karakter isimleri’nin çocuklara verilmesinin ‘uygun olmayacağı’ ifade edildi.

Vergi dairesi, 2009’da Malmö’de yaşayan bir ailenin bebeğine ‘Allah’ ismini koyma talebini de reddetmişti.

İsveç’te çocuklara ‘Şeytan’ ismi vermek de yasak.

İsveç İsim Yasası’na göre ebeveynler çocuk ismini doğumdan sonra üç ay içinde vergi dairesine bildirmek zorunda. Söz konusu yasa 1982’de soylu olmayan ailelerin çocuklarına soylu ailelerin isimlerini vermesini önlemek için çıkarılmış.

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