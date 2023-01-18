BBC araştırdı: Putin’in yanındakiler oyuncu mu?

Britanya basını, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in güvenlik nedeniyle gittiği her yerde ‘normal vatandaş’ gibi davranan oyuncularla bir araya geldiğini öne sürdü.

Örneğin 2019’da Putin ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a dondurma satan kişi daha önce 2017’de yine Putin’e dondurma satmış. Bu kişinin aynı zamanda bir Rus hava yolu şirketinde hostes olduğu iddia ediliyor. Ancak bu, BBC ekibi tarafından doğrulanamadı.

Fotoğraf: RİA

BBC Reality Check ekibi yüz tanıma yazılımı kullanarak, bu iddiaları araştırdı. Putin’in farklı tarihlerde farklı yerlerde bir araya geldiği kişilerin aynı olup olmadığını inceledi.

Britanya basınındaki haberlerde öne çıkan iddialardan birisi de 2016, 2017 ve 2022’de Putin’in ziyaretlerinde arkasında fotoğrafları bulunan bir kadınla ilgili. Buna göre 2016’da Putin’le balık tutmaya çıkan ekibin içerisinde yer alan kadın, 2017’deyse kilise ziyaretinde görülüyor. BBC, 2016 ve 2017’deki ziyaretlerde bulunan kadının Putin’in partisine üye olduğunu ortaya çıkardı. Ancak Britanya basınının ortaya attığı gibi, aynı kadının 2022’de bu sefer Putin’in yeni yıl konuşmasında askeri elbiseyle karşımıza çıktığı iddiası yanlış.