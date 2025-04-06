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Yaramazlara biraz batar!

Bayram tatilinin sekiz günlük bilançosu: 72 ölü, 8 bin 313 yaralı

Ramazan Bayramı tatilinin sekiz gününde (cumartesi, pazar, pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma ve cumartesi) meydana gelen kazalarda 72 kişi öldü, 8 bin 313 kişi yaralandı.

Fotoğraf: AA (Arşiv)

Bilançoyu İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X’ten şöyle duyurdu:


“Bayram tatilinin ilk sekiz gününde (cumartesi, pazar, pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma ve cumartesi) maalesef 72 vatandaşımız hayatını kaybetti. 8 bin 313 vatandaşımızsa yaralandı.”

İçişleri bakanı ayrıca şu bilgiyi verdi: “Bayram tatilinin 8. günü 5 Nisan 2025 Cumartesi günü trafik ekiplerimizce; 594 bin 122 araç denetlendi. 22 bin 714 araca hız ve radar işlemi, 41 bin 073 aracaysa diğer işlemler yapıldı.”

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